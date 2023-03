Ladrões invadem cemitério de Borrazópolis para furtar itens de bronze

Da Redação

Diversos objetos que ficam nos túmulos, como, por exemplo, placas de bronze, foram furtados

O Cemitério Municipal de Borrazópolis, município que pertence ao Vale do Ivaí, Paraná, foi invadido por criminosos durante a noite de sexta-feira (3) e madrugada deste sábado (4). Diversos objetos que ficam nos túmulos, como, por exemplo, placas de bronze, foram furtados.

O crime foi descoberto assim que os moradores da cidade foram visitar o local na manhã deste dia. Eles notaram que os objetos que ficavam nos jazidos de conhecidos e familiares haviam sido levados.

fonte: Blog do Berimbau O crime foi percebido na manhã deste sábado (4)

É importante destacar que o cemitério vem sendo alvo de ladrões há um longo tempo. No dia 20 de julho do ano passado, por exemplo, o local foi invadido e dele foi levado várias peças metálicas. Além disso, os responsáveis pelo crime depredaram os túmulos.



De acordo com a Polícia Militar (PM), na ocasião, cerca de 100 túmulos foram violados.

Com informações do Blog do Berimbau.

