Ladrões invadem casa após saberem que mulher estava sozinha

A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência

Na madrugada desta segunda-feira (16), por volta das 01h57, a Polícia Militar (PM) foi acionada após criminosos invadirem uma casa, agredirem a moradora e roubarem seu celular. O crime aconteceu em Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí.

De acordo com informações das autoridades, a mulher, de 40 anos, estava em casa com o seu filho de 12 anos, quando dois homens começaram a chamar seu marido no portão. Conforme relato, a vítima teria saído para fora e informado que o companheiro estaria trabalhando.

Neste momento, os dois indivíduos invadiram a casa e agrediram a moradora com socos no rosto. A vítima teve seu celular e o cartão bancário, que estava dentro da capinha do aparelho, roubados.

Os dois criminosos fugiram do local e, até o momento, não foram encontrados. A vítima foi orientada. Não há informações se o jovem, de 12 anos, foi ferido durante a ação criminosa.

