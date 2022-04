Ladrões furtam R$ 1.2 milhão em produtos de empresa agrícola

Da Redação

Imagem ilustrativa

Em São João do Ivaí, a Polícia Militar (PM)foi chamada na manhã de terça-feira (5) para atendimento a empresa Agroproduz, vítima de furto produtos agrícolas e defensivos. A empresa fica localizada na PR-082 na saída para Lunardelli.

continua após publicidade .

No local em contato com o solicitante, ele relatou que furtaram aproximadamente R$ 1.2 milhão em produtos agrícolas e defensivos. Porém ainda não sabia especificar a quantidade exata de cada produto. Também foi levado um Ford-350 uma moto Honda/Bros.

O solicitante relatou ainda que saíram da empresa por voltas das 18h15 do dia anterior e só perceberam o furto no início da manhã, quando retornaram ao trabalho. A empresa de monitoramento foi acionada para ceder as imagens e ajudar na investigação.

continua após publicidade .

O proprietário da empresa foi orientado a fazer levantamento de todos os produtos e complementar o boletim de ocorrência na Polícia Civil. Foi feito patrulhamento nas imediações, porém até o momento sem êxito em localizar suspeitos.