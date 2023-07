Ladrões furtam placas de bronze em cemitério de São Pedro do Ivaí

Cemitério Municipal Cristo Rei, de São Pedro do Ivaí

A Polícia Militar (PM) foi acionada após furto de 10 placas de bronze de túmulos do Cemitério Municipal Cristo Rei, de São Pedro do Ivaí.

Um funcionário público, responsável pelo cemitério, acionou a corporação na terça-feira (11) após perceber a prática do crime no local.

Os policiais militares foram até o local e confirmaram o furto, na Rua Jaime Fernandes da Silva.

O caso será agora investigado pela Polícia Civil. Esse tipo de crime vem sendo comum em vários cemitérios municipais. Feitas de cobre, essas placas são revendidas para, na maioria dos casos, financiar a compra de entorpecentes, segundo a polícia.

OUTRA OCORRÊNCIA

Ainda em São Pedro do Ivaí, a PM foi acionada após tentativa de furto no sítio São Sebastião, na localidade de Primeiro de Maio. No local, uma moradora relatou que encontrou a moto dela encontrada caía a alguns metros de sua casa. Ela relatou que a moto estava “travada” e, por isso, o criminoso não conseguiu efetivar o furto.

