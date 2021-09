Ladrões furtam eletrodomésticos de casa em Lunardelli

Da Redação

Um casal teve eletrodomésticos furtados da residência, na quarta-feira (29), na Rua Rio Grande do Sul, em Lunardelli.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), esposa e marido, saíram para trabalhar de madrugada, por volta das 03 horas, retornarem por volta das 16h30 encontraram a janela dos fundos da residência quebrada.

Foram levados uma TV 43 polegadas, liquidificador, processador, sanduicheira, chapinha de cabelo, secador e carnes que se encontravam no freezer.

O casal suspeita que o furto foi pela madrugada, pois assim que saíram foram avisados por uma vizinha por celular que dois indivíduos conhecidos por furtar residências na cidade, estavam sentados na esquina. E quando eles saíram da residência ambos se esconderam, gerando a desconfiança.