Ladrões furtam duas motocicletas em revenda de veículos, em Ivaiporã

Na madrugada desta sexta-feira (02), bandidos furtaram duas motocicletas da Coku Veículos em Ivaiporã. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) na madrugada desta sexta-feira na Rua Ponta Grossa. No dia anterior outra empresa já havia sido alvo de furto na cidade.

Por volta das 3h30 a guarnição foi acionada via COPOM para atendimento de furto. No local o solicitante relatou que haviam furtado duas motocicletas, uma XR300 com placa HKX4853 e uma CB 300 com placa AYH4870.

Não foi encontrado qualquer tipo de arrombamento, bem como, informou o solicitante que as duas motocicletas estavam com a chave no contato.

Imagens de câmeras de monitoramento devem ajudar na identificação dos envolvidos no furto.

A outra situação de furto foi registrada por volta das 9 horas, na quinta-feira (1º) em outra empresa no centro da cidade.

A vítima relatou aos agentes, que provavelmente entraram no seu estabelecimento comercial durante a madrugada. Foi levado R$ 200,00 que estava no caixa e uma bicicleta preta Oggy.

Os ladrões também tentaram abrir o cofre, mas não tiveram êxito. A equipe confeccionou o B.O.U que será encaminhado à Polícia Civil para as medidas cabíveis ao caso.

