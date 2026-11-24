Ocorrência foi registrada na noite desta segunda-feira (23), na Rua Londrina; solicitante não soube precisar a data nem o horário do crime

Duas baterias foram furtadas de uma torre de telecomunicações localizada na Rua Londrina, em Lidianópolis. A ocorrência, registrada pela Polícia Militar como furto qualificado, foi atendida na noite desta segunda-feira (23), por volta das 19h46.

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De acordo com o boletim policial, a equipe foi acionada para verificar a situação na estrutura e, ao chegar ao endereço, constatou o desaparecimento de duas baterias da marca Moura que estavam instaladas na torre.

Em relato aos agentes, o solicitante informou que não sabia precisar a data ou o horário exatos em que o crime aconteceu, já que não havia informações detalhadas sobre o momento da subtração dos equipamentos. Diante da situação, os policiais realizaram o registro da ocorrência para a documentação dos fatos e a adoção das providências cabíveis.