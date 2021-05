Ladrões furtam dois botijões de gás de depósito

Continua após publicidade

Nesta terça-feira (25) em Jandaia do Sul, por volta das 22h horas um depósito de gás foi alvo de furto e a PM foi chamada no local. Segundo o proprietário do estabelecimento, duas pessoas pegaram os botijões e saíram no sentido ao Hospital Regional.

Os policiais atenderam a vítima e fizeram rondas pela área, mas ninguém suspeito foi localizado. Foi feita a ocorrência como furto qualificado e o comerciante orientado quanto aos procedimentos.