Ladrões furtam 7 bezerros de sítio no município de Arapuã

Da Redação

Imagem ilustrativa

A polícia procura pelos suspeitos de furtarem 7 bezerros de um sítio no Bairro Lajeado no município Arapuã. O proprietário constatou o furto ao chegar para alimentar os animais, na manhã de quarta-feira (4). O prejuízo é aproximadamente R$ 18 mil.

A ocorrência foi registrada no Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Arapuã. A vítima relatou que foi danificada (cortada) uma cerca de arame farpado, por onde o autor teria removido os bezerros.

Questionado sobre suspeitos de autoria do crime, disse ter algumas suspeitas, mas não poderia afirmar. Os animais estavam todos marcados com as iniciais “MC”.