Ladrões furtam 5 cabeças de gado de propriedade rural em Califórnia

Ladrões invadiram uma propriedade rural em Califórnia, no norte do Paraná, e furtaram cinco cabeças de gado na madrugada deste domingo (17), segundo o proprietário do local. Conforme a vítima, o prejuízo com o furto totaliza doze mil reais.

No local, havia algumas marcas de pegadas de cavalos no meio da plantação de soja, as quais poderiam ser dos animais utilizados para cometer o crime.

Nenhuma marca de pneu de algum automóvel que pudesse ter sido utilizado para facilitar o furto e o embarque dos animais foi encontrada. A Polícia Militar (PM) realizou buscas no entorno da propriedade, mas não localizou os bandidos nem os animais.

