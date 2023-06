Ladrões furtam 25 cabeças de gado de sítio em Rosário do Ivaí

O furto aconteceu em uma propriedade na beira da Ponte Molhada, em Rosário do Ivaí

Ladrões furtaram 25 cabeças de gado nelore de uma propriedade rural de Rosário do Ivaí, no centro norte do Paraná, na madrugada de sábado (03-06).

O furto ocorreu em um sítio localizado à beira da Ponte Molhada a aproximadamente dois quilômetros da cidade.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e foi para a propriedade rural.

No local, os policiais militares não encontraram o proprietário e avistaram 16 bois fechados na mangueira de carregamento e mais alguns soltos.

Também foi constatado na entrada da mangueira, a corrente cortada e logo a frente a cerca cortada, e rastros de um caminhão que virou e saiu sentido à Ortigueira.

Como o proprietário não estava no local, a equipe policial fez contato com o vizinho.

Ele relatou ter falado com o proprietário que confirmou que teve 25 bois furtados, todos nelore de várias cores. Os animais levam a marca OL nas costas.

