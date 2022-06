Ladrões furtam 10 cabeças de gado de sítio, em Rosário do Ivaí

Da Redação

Imagem ilustrativa

Ladrões furtaram 10 cabeças de gado no Sitio São Rafael em Rosário do Ivaí. O furto foi registrado pelo proprietário, por volta das 12h30, de quarta-feira (29), no Destacamento da Polícia Militar (DPM) da cidade.

Conforme boletim da PM, os bandidos invadiram a propriedade após cortarem cerca de arame. Depois, cortaram a porteira e cadeado da mangueira onde o gado ficava. Foram levadas 10 cabeças de gado mestiço de várias cores sem marca.

Outro caso

No Vale do Ivaí, o furto de gado tem se tornado constante. Ainda na quarta-feira a PM registrou o furto de 11 bezerros em um sítio no Bairro Marrecas, em Novo Itacolomi.

O proprietário, Marcelino Salvarani contou que chegou, ainda de madrugada, por volta das 4h30 para tirar leite das vacas, quando percebeu que os cadeados da porteira da propriedade haviam sido estourados.

Ao entrar na propriedade, Salvarani sentiu falta de 11 cabeças de gado, todos bezerros para engorda. Ele acredita que o furto dos animais tenha ocorrido após as 22 horas.

