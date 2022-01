Da Redação

Ladrões empurram moto após invadirem lotérica em Rio Bom

Um tentativa de assalto a uma lotérica em Rio Bom resultou na prisão de dois suspeitos nesta terça-feira (4) no Vale do Ivaí. O crime aconteceu por volta das 10 horas, quando dois jovens entraram no estabelecimento, localizado na Avenida Rio Grande Sul.

Um dos ladrões estava armado e chegou a dar voz de assalto, mas a funcionária da lotérica, que desconfiou da ação da dupla, acionou um alarme e se trancou dentro do guichê, provocando a fuga da dupla, que escapou de motocicleta.

Uma câmera de segurança registrou a chegada e saída dos ladrões. Para fugir, um dos assaltantes precisou empurrar a motocicleta. Veja:

A Polícia Militar, com apoio da GRAER de Londrina, fez um cerco e conseguiu capturar e prender os suspeitos. Ambos, segundo a polícia, têm registros criminais anteriores. Além da moto usada na fuga, uma arma também foi apreendida. Os dois criminosos seriam moradores de Rio Bom.