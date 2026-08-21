Ladrões capotam Audi em fuga e são presos ao pedir socorro à polícia

O crime ocorreu em uma subestação da Sanepar; um terceiro envolvido no esquema também foi detido na área central da cidade

Três homens foram presos na noite de quinta-feira (20) após furtarem cabos de uma subestação da Sanepar, na zona rural de Jandaia do Sul. A prisão de dois dos criminosos aconteceu de forma inusitada: após o furto, eles sofreram um acidente com o carro da fuga e acabaram pedindo ajuda justamente para a equipe policial que se deslocava para atender a ocorrência.

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Segundo a Polícia Militar, as viaturas seguiam pela Estrada Marumbizinho logo após receberem o chamado sobre a invasão na unidade da companhia de saneamento. No trajeto, os policiais encontraram dois rapazes, de 23 e 28 anos, saindo de uma área de mata. Eles alegaram que moravam em Apucarana, haviam capotado o carro e precisavam de resgate.

Como o local do acidente ficava muito próximo ao alvo do crime, os policiais desconfiaram da história e levaram a dupla para averiguação. Ao checarem as imagens do sistema de segurança da subestação, a equipe confirmou que os supostos acidentados eram, na verdade, os autores do furto. O veículo capotado por eles era um Audi preto.

Confrontados com as imagens, os suspeitos confessaram o crime. Eles revelaram que outros dois comparsas participaram da ação e fugiram em um carro modelo Celta, também preto. Foram eles que levaram as ferramentas utilizadas no arrombamento e cerca de 20 metros de cabos furtados do local.

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Ainda durante os procedimentos, a polícia recebeu uma denúncia apontando que outro integrante do grupo estaria perambulando pela região central de Jandaia do Sul. Os agentes foram até o endereço e abordaram um jovem de 20 anos. Ele estava com as roupas sujas de terra e também foi reconhecido nas imagens das câmeras de segurança.

O trio recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, juntamente com o veículo acidentado, onde ficarão à disposição da Justiça. A polícia segue realizando buscas para localizar os outros dois envolvidos e recuperar o material furtado.