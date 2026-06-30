Ladrões arrombam loja e furtam 70 joias em Mauá da Serra; veja o flagrante
Suspeitos encapuzados cortaram o cadeado do estabelecimento durante a madrugada desta terça-feira (30)
Uma loja de óculos e semijoias foi alvo de criminosos na madrugada desta terça-feira (30) na Avenida Jamil Assad Jamus, na região central de Mauá da Serra (PR). A dupla invadiu o estabelecimento comercial e levou dezenas de produtos que estavam expostos no balcão.
-LEIA MAIS: Seis filhotes de cachorro são abandonados em estrada próxima ao aterro sanitário de Apucarana
Imagens de câmera de segurança flagraram a ação dos criminosos. Para conseguir entrar na loja, os criminosos arrombararam a porta principal e cortaram o cadeado da grade de proteção. De acordo com o proprietário do comércio, os invasores furtaram aproximadamente 70 peças, divididas entre semijoias e joias de prata, fugindo logo na sequência.
Os dois homens agiram com os rostos cobertos para dificultar o reconhecimento. Segundo os relatos repassados às autoridades, um deles vestia blusa de moletom azul e o outro, uma blusa preta. Ambos são magros e de altura mediana.
A Polícia Militar foi acionada, registrou o crime e orientou a vítima sobre os próximos passos legais. Ninguém foi preso até o momento.