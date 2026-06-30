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Ladrões arrombam loja e furtam 70 joias em Mauá da Serra; veja o flagrante

Suspeitos encapuzados cortaram o cadeado do estabelecimento durante a madrugada desta terça-feira (30)

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 09:43:04 Editado em 30.06.2026, 11:06:00
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Uma loja de óculos e semijoias foi alvo de criminosos na madrugada desta terça-feira (30) na Avenida Jamil Assad Jamus, na região central de Mauá da Serra (PR). A dupla invadiu o estabelecimento comercial e levou dezenas de produtos que estavam expostos no balcão.

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Imagens de câmera de segurança flagraram a ação dos criminosos. Para conseguir entrar na loja, os criminosos arrombararam a porta principal e cortaram o cadeado da grade de proteção. De acordo com o proprietário do comércio, os invasores furtaram aproximadamente 70 peças, divididas entre semijoias e joias de prata, fugindo logo na sequência.

Os dois homens agiram com os rostos cobertos para dificultar o reconhecimento. Segundo os relatos repassados às autoridades, um deles vestia blusa de moletom azul e o outro, uma blusa preta. Ambos são magros e de altura mediana.

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A Polícia Militar foi acionada, registrou o crime e orientou a vítima sobre os próximos passos legais. Ninguém foi preso até o momento.


Ladrões arrombam loja e furtam 70 joias em Mauá da Serra; veja o flagrante
AutorFoto: Reprodução/Blog do Berimbau


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