Ladrões arrombam imóvel e furtam ferramentas em Ariranha do Ivaí

Furto foi descoberto na manhã de quinta-feira (6), quando o responsável chegou ao local e encontrou a porta dos fundos arrombada

Um furto qualificado foi registrado na manhã de quinta-feira (6), em um imóvel na Rua Roberto Miguel Guedert, em Ariranha do Ivaí. O crime foi descoberto quando o responsável chegou ao local, encontrou a porta dos fundos arrombada e percebeu que diversas ferramentas e materiais haviam sido furtados.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o imóvel estava todo revirado. Após verificar o local, a vítima constatou o desaparecimento de uma furadeira Bosch, 10 chaves de boca, seis martelos, cerca de 30 metros de fiação elétrica, três litros de thinner, dois galões de seladora e um galão de verniz.

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A vítima informou ainda que outros objetos podem ter sido levados. No entanto, o levantamento completo dos itens furtados ainda seria realizado.

A Polícia Militar registrou a ocorrência como furto qualificado e orientou o solicitante sobre os procedimentos cabíveis. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado, e o caso será investigado pela Polícia Civil.

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