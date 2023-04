Ladrões arrombam e furtam Clínica da Família em Borrazópolis

Da Redação

Na manhã desta terça-feira (4), um morador de Borrazópolis, no Vale do Ivaí, fez uma denúncia para a reportagem do Blog do Berimbau. Conforme relato do homem, uma impressora estaria abandonada nas proximidades da Apae.

O aparelho pertence à Clínica da Família, que foi furtada durante esta madrugada. Conforme informações, a porta dos fundos do local foi arrombada por ladrões e diversos objetos foram levados da instituição de saúde.

De acordo com o Blog do Berimbau, os criminosos levaram o computador da recepção da clínica, além de um segundo computador de uma das salas e uma impressora, que foi abandonada e, após a denúncia do morador, recuperada.

Outros populares contaram que perceberam indivíduos pulando o muro da Apae, carregando um computador durante a madrugada. Após acionarem a Polícia Militar (PM), buscas foram realizadas mas sem êxito. O caso é investigado.

