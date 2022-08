Ladrões arrombam casa em Faxinal e furtam objetos e carro

Da Redação

Imagem ilustrativa

Durante patrulhamento na madrugada deste sábado (13) pela área central de Faxinal a equipe de plantão da Policia Militar (PM) foi acionada por um homem que informou que sua residência havia sido furtada.

Ele contou aos policiais que saiu por volta dás 19 horas da noite anterior e ao retornar por volta de uma hora da madrugada, encontrou a porta da casa arrombada.

Foi levado do interior da residência três televisores Samsung todos pretos, duas pulseiras infantis em ouro, um anel de ouro branco, um pulseira pandora, um conjunto de semijoia de coração, várias camisetas masculinas novas, um par de tênis Mizuno, um par de tênis Nike, um notebook Samsung..

Da garagem foi levado um Ford/Fiesta preto, dentro do veículo estava a carteira da sua esposa da vítima com os documentos pessoais, um cartão do Banco Itaú, RG de uma das filhas do casal e certidão de nascimento de outra.

Diante dos fatos a equipe realizou vistoria em terrenos vizinhos bem como patrulhamento na PR 272, mas sem êxito em localizar os suspeitos.

