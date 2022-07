Ladrões arrombam banco e são presos na região

Da Redação

Polícia Militar prendeu dois suspeitos na tentativa de furto

Dois ladrões foram presos após arrombarem a porta de acesso de uma agência de cooperativa, na madrugada deste quinta-feira (28), por volta das 3h30, em Bom Sucesso, no Vale do Ivaí.

Segundo a Polícia Militar (PM), os suspeitos foram detidos pela equipe quando estavam saindo do interior da agência. Um carro, VW Polo, que estava esperando os ladrões para a fuga, conseguiu fugir no sentido a Jandaia do Sul. Os policiais recuperaram duas camisetas, dois chapéus e cinco copos promocionais da cooperativa.

Ainda conforme a polícia, durante a tentativa de furto, os homens arrombaram a porta de acesso da agência, danificaram aparelhos internos, com intenção de desativar o alarme, e tentaram arrancar uma televisão que estava acoplada na parede.

Durante a ocorrência, uma equipe da PM de Marumbi foi chamada para dar apoio e encontrou o VW Polo. Ao tentar realizar a abordagem, o veículo não obedeceu e tentou bater contra a viatura policial. Após isso, o motorista conseguiu fugir.

Os dois suspeitos detidos em frente à agência foram conduzidos para a delegacia de Jandaia do Sul.

