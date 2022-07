Ladrões armados roubam caminhonete de empresário em Mauá da Serra

Da Redação

A Polícia Militar de Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, registrou, no início da noite desta terça-feira (26), mais um caso de roubo de veículo na cidade. Dois homens armados invadiram uma loja de insumos agrícolas e roubaram a caminhonete do empresário, uma Toyota Hilux branca, dois aparelhos celular e uma caixa de sementes de hortaliças.

De acordo com a vítima, em seu relato à Polícia Militar, ele estava na loja quando, por volta das 19 horas, os dois homens, armados com pistolas, entraram no estabelecimento anunciando o assalto. Câmeras de segurança mostraram que os dois assaltantes chegaram à pé.

Eles pegaram as chaves da caminhonete, os celulares e, na saída, levaram uma caixa, com aproximadamente 2.500 sementes de hortaliças. Os ladrões entraram no veiculo e seguiram em direção a Marilândia do Sul, pela BR 376.

A equipe da Polícia Militar de Mauá da Serra emitiu alerta do roubo para as unidades de toda a região, mobilizando as equipes Rotam e de Califórnia. Apesar das buscas pela região, inclusive em estradas rurais, a caminhonete não foi localizada.

