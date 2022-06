Ladrões armados invadem casa e rendem mãe e filhas em Califórnia

Da Redação

Os bandidos ficaram na residência por quase duas horas

Uma mulher, de 36 anos, e suas duas filhas menores de idade foram rendidas por assaltantes que invadiram a casa delas. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (13), por volta das 20h15, na Rua José Carrera, no centro de Califórnia, no Vale do Ivaí. Os bandidos ficaram na residência por quase duas horas. A Polícia Militar (PM) foi chamada no começo da madrugada.

continua após publicidade .

A vítima contou para a PM que ao chegar em casa, com suas filhas, foram rendidas por dois homens, um encapuzado e outro com uma camiseta amarrada no rosto, ambos armados. A mulher e as crianças foram levadas para a sala, que ficou com as luzes apagadas.

De acordo com a mãe, os ladrões a todo momento exigiam dinheiro e reviraram toda a casa. Após quase duas horas, eles deixaram a residência e roubaram algumas joias, aproximadamente seis peças, três facas artesanais e R$15.

continua após publicidade .

A mulher e as filhas não ficaram feridas, mas sofreram um grande susto. A PM realizou buscas, mas até o momento os criminosos não foram encontrados.