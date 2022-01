Ladrões armados invadem casa e amarram família em Faxinal

Da Redação

Imagem ilustrativa

Três homens armados invadiram uma casa de uma propriedade rural na localidade de Três Barras, em Faxinal, renderam mãe e filha e as amarraram em um dos quartos da casa. Depois disso, fugiram com dois veículos, celulares e dinheiro, dentre outros objetos. Ninguém havia sido preso até o momento da publicação

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Militar (PM) o assalto aconteceu por volta das 21 horas de quarta-feira (26), quando três indivíduos entraram pela porta do fundo da residência, dizendo que eram policiais. Eles portavam dois revolveres e uma pistola e trajavam roupas pretas, capuz e luvas

Momento em que uma das mulheres questionou “vocês não são policias, cadê a identificação de vocês”, um deles arrancou o celular da mão dela, e anunciaram o roubo.

continua após publicidade .

Durante a ação criminosa, os bandidos amarraram os braços da mãe e filha com uma cinta plástica e as prenderam em um quarto.

Após o ocorrido as vítimas conseguiram se soltar, arrombaram a janela do quarto e conseguiram pedir socorro ao vizinho.

Foi levado da propriedade uma camionete GM/ S10 branca, uma moto Honda/Bros nxr150 preta. Três aparelhos celulares, um notebook, a quantia de R$ 3.000,00 em espécie, uma carteira da vítima com vários documentos pessoais, cartões bancários, três folhas de cheque em branco do banco do brasil, uma moto serra da Stihl, uma caixa selada com alto falantes (som automotivo), um rádio pequeno, além de alimentos congelados em geral.

Os policiais realizaram patrulhamento na região, porém os autores não foram localizados.