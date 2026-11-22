Três veículos oficiais de Marilândia do Sul foram arrombados; suspeita recai sobre um homem que já trabalhou no local

Diversas ferramentas de trabalho foram furtadas de três veículos oficiais da Prefeitura de Marilândia do Sul, na manhã deste sábado (21). Os carros estavam no pátio da Secretaria de Serviços Urbanos, localizada na região central da cidade, quando tiveram as portas arrombadas pelos criminosos.

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O crime foi descoberto por volta das 9h40, quando um funcionário chegou para trabalhar. Foram levados equipamentos usados na manutenção da cidade, como roçadeiras, parafusadeiras, furadeira, lixadeiras, além de cinco bolsas de ferramentas e um galão contendo 20 litros de gasolina. Os materiais estavam guardados dentro de um Fiat Uno, uma Fiorino e uma Van.

A suspeita é que a invasão tenha ocorrido entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado. Segundo o relato feito à Polícia Militar, houve uma queda de energia elétrica na região durante esse período, o que deixou o quarteirão às escuras e facilitou a ação. Um muro nos fundos da secretaria foi encontrado danificado, indicando o trajeto usado para acessar o pátio.

A prefeitura mantinha um vigilante no local no momento do crime. No entanto, o trabalhador, que cumpriu turno entre as 18h e as 6h, foi questionado e afirmou não ter notado nenhum barulho ou movimentação estranha durante a madrugada.

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A Polícia Militar fez os devidos registros e encaminhou o caso para a Polícia Civil, que assumirá a investigação para recuperar os bens públicos.