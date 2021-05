Ladrões abatem novilha em sítio em São João do Ivaí

Continua após publicidade

Ladrões abateram uma novilha e levaram a carne, deixando para trás apenas a cabeça e membros do animal. O caso foi em um sítio na localidade de Água do Adonias , em São João do Ivaí.

A vítima compareceu ao Destacamento da Polícia Militar no sábado (29), e relatou que esteve na propriedade até por volta das 17 horas do dia anterior, e ao retornar se deparou com uma novilha nelore com peso estimado em 390 kg abatido e destrinchado.

Diante dos fatos, a equipe confeccionou o boletim de ocorrência e orientou a vítima a respeito dos procedimentos cabíveis para a situação.