Ladrão tenta furtar mercado em Ivaiporã cai do telhado e acaba preso

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Ao tentar furtar um mercado, um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (8) após cair do telhado. O caso aconteceu no Conjunto Residencial Jardim Itaipu, em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, região central do Paraná.

continua após publicidade .

Conforme boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, por volta de 01h10, onde vizinhos relatavam que havia alguém dentro do mercado.

Quando os policiais chegaram ao local, os vizinhos haviam feito contato com o proprietário que chegou ao local e abriu a porta do mercado.

continua após publicidade .

Dentro do mercado, os agentes encontraram um homem, que estava com escoriações pelo corpo. Ao tentar entrar no comércio pelo telhado, acabou caindo.

No bolso do autor, foi encontrado algumas moedas oriundas do furto (aproximadamente R$ 2,35 em diversas moedas), as gavetas do caixa estavam reviradas.

Diante dos fatos a equipe deu voz de prisão e o encaminhado a 6ª CIPM para confecção do B.O e posteriormente foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Siga o TNOnline no Google News