Ladrão rouba farmácia na madrugada deste sábado em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Farmácia DrogaMais localizada na Av. Brasil no centro de Ivaiporã foi assaltada na madrugada deste sábado (25), por volta das 2h30.

continua após publicidade .

No local em contato com a vítima, ele relatou aos policiais militares, que um indivíduo de barba, blusa de cor cinza e calça jeans e coturno caramelo entrou na farmácia, pegou dois perfumes e colocou no bolso.

No momento que ia sair do estabelecimento deu voz de assalto, vindo a mostrar em sua cintura uma arma, e subtraiu uma quantia em dinheiro do caixa, tomando rumo ignorado.

continua após publicidade .

A Polícia Militar realizou patrulhamento afim de encontrar o autor, mas não obteve êxito. O funcionário foi orientado sobre os procedimentos