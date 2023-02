Ladrão leva mais de R$ 27 mil em dinheiro e cheques de casa em Faxinal

Da Redação

Um furto a residência foi registrado na tarde de sexta-feira (03-02), na Rua Terezinha do Carmo Santa Rosa,em Faxinal. Foi levado mais de R$ 27 mil em espécie e cheques.

Conforme consta no boletim de ocorrência, um policial militar lotado na cidade, procurou a equipe de serviço informando que a residência de sua cunhada havia sido furtada.

A equipe entrou em contato com a vítima. Ela relatou que se ausentou de sua residência junto com seu esposo e o filho por volta das 14 horas e retornou por volta das 15 horas. Quando chegaram, percebeu que o esposo esqueceu a porta da sala aberta, mas que a casa estava aparentemente em ordem.

Pouco depois, o filho do casal localizou a carteira do marido jogada próximo ao carro na garagem, e do interior tinha sido levado quantia de R$ 1.650,00 em diversas cédulas e também a quantia aproximada de R$ 15.000,00 em diversos cheques.

A vítima então conferiu o local onde guardava mais dinheiro e notou que foi subtraído aproximadamente R$ 10.000,00 em diversas cédulas e mais R$ 400,00 que estavam sobre a mesa da cozinha.

As vítimas informaram ainda que o sistema de monitoramento, bem como a cerca elétrica estão temporariamente desativados. Disseram ainda, que quando chegaram o portão de acesso se encontrava trancado e na grade da frente havia alguns sinais de escalada.

O crime será investigado.

