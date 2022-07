Ladrão leva carro para furtar bateria e ferramentas em Ivaiporã

Da Redação

Divulgação

Na manhã de sábado (30) a Polícia Militar (PM) foi chamada para atendimento na Av. Marechal Floriano Peixoto, em Ivaiporã, para atendimento de furto de um automóvel GM/Kadett. O carro foi recuperado, mas o ladrão levou vários objetos que estavam dentro do veículo.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, a vítima na noite de sexta-feira (20) deixou o carro estacionado em frente a residência dele e na manhã de sábado por volta das 6 horas ao se preparar para sair trabalhar percebeu que seu veículo não estava no local. O carro estava carregado com suas ferramentas de trabalho.

De posse dos dados a equipe realizou diligências a fim de localizar o veículo e ao passar pela Rua Apucarana encontrou o Kadett abandonado.

Feito contato com a vítima que foi até o local e em uma breve conferência percebeu que foi retirado a bateria do automóvel e as ferramentas também foram levadas.

Realizado contato com o plantão da Polícia Civil sobre o procedimento. A investigadora orientou a entregar o veículo diretamente para a vítima.

