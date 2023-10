Ladrão invade residência e furta bíblia e óculos de sol

Siga o TNOnline no Google News

No Vale do Ivaí, centro norte do Paraná, um fato inusitado foi registrado pela Polícia Militar (PM) de Borrazópolis. Um morador da Rua Santa Catarina teve a casa invadida, onde foi furtado uma bíblia e um óculos de sol.

Segundo informações da PM, a vítima relatou que saiu de casa por volta das 19 horas para fazer compras no mercado. Quando retornou cerca de duas horas depois, um vizinho informou que, durante sua ausência, um indivíduo conhecido no meio policial havia entrado em sua residência.

Logo depois, ele notou que havia desaparecido de sua casa um óculos de sol do tipo Ray-Ban e uma bíblia. A vítima também acrescentou que, ao se dirigir para sua casa, viu o suspeito portando seus óculos de sol.

A vítima foi orientada sobre as medidas cabíveis ao caso e a PM registrou um Boletim de Ocorrência (BOU).

