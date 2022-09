Ladrão invade pátio da Prefeitura de Faxinal e polícia é acionada

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na noite de terça-feira (20), um ladrão entrou no pátio da Prefeitura de Faxinal e acabou furtando um rádio de um veículo.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h20, para atender uma ocorrência no pátio da Prefeitura. No local em contato com o solicitante, ele relatou que estava de serviço junto com seu companheiro de trabalho quando notaram barulhos vindos do pátio.

Ao averiguar, foi possível avistar um homem de estatura média trajando camiseta escura que pulou muro lateral do pátio. O autor entrou em um Fiat modelo Uno branco que estava estacionado na Rua José Maria Bueno e se evadiu do local.

O solicitante e seu parceiro perceberam a porta de uma Van Renault/Master aberta e do interior havia sido subtraído o rádio.

A equipe policial realizou policiamento pelos bairros da cidade, mas sem êxito em localizar suspeitos até o momento.

