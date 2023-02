Ladrão invade mercado e rouba mulheres em Marilândia do Sul

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Marilândia do Sul foi acionada, nesta sexta-feira (10), para atender uma ocorrência de roubo em um mercado localizado na área central do município. O crime foi flagrado por câmeras de segurança.

De acordo com o boletim de ocorrências, um homem encapuzado e portando uma arma de fogo entrou no estabelecimento por volta das 18h46. Conforme relato de testemunhas, ele aparentava estar com uma pistola.

Após dar voz de assalto, o homem fez com que duas funcionárias do mercado pegassem todo o dinheiro dos caixas e colocassem dentro de uma mochila preta. Durante todo o tempo em que as mulheres faziam o solicitado, o homem apontava a arma de fogo para elas.

Após todo o valor dos caixas ter sido entregue, o assaltante afirmou que tinha ciência de que havia mais dinheiro no local. Ele obrigou, então, que as funcionárias e uma cliente, que também estava no caixa, fossem com ele até o escritório do mercado com objetivo de pegar o restante do dinheiro.

De acordo com as imagens registradas pela câmera de segurança do estabelecimento, é possível ver que um homem, possivelmente um cliente, aparece de um dos corredores do mercado e se depara com a situação. O bandido, ao vê-lo, aponta a arma em sua direção. Ele também foi levado ao escritório junto com as outras três mulheres.

Após a ação criminosa, o homem fugiu sem rumo específico. A equipe da Polícia Militar realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado.

