Ladrão invade loja na Av. Ladislao Gil Fernandez em Ivaiporã

A Polícia Militar (PM) foi acionada no início da manhã de sábado (8) para uma loja na Av. Ladislao Gil Fernandez para uma situação de furto qualificado.

No local em contato com a responsável, ela relatou aos policiais que ao chegar para trabalhar se deparou com a porta de entrada da loja quebrada.

Ao verificar no sistema de câmeras, por volta das 5h23 é visto um homem de estatura média que quebrou a porta de vidro com um tijolo.

Ele então entrou correndo no interior da loja indo em direção a sala que está o cofre. Ele revirou o escritório e levou os canhotos de cheques, mas não conseguiu abrir o cofre.

Toda a ação demorou cerca de 10 minutos e posteriormente o indivíduo saiu correndo tomando rumo ignorado.

A equipe orientou a solicitante e confeccionou o boletim de ocorrência.

