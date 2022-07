Ladrão invade estádio em Godoy Moreira, danifica e furta fiação

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na quarta-feira (6) a Polícia Militar foi chamada para atendimento de uma situação de furto e danos no estádio municipal de Godoy Moreira.

Em contato com o solicitante, que é secretário do gabinete da prefeitura, foi relatado que além dos danos e furto de fiação elétrica no estádio, também haviam furtado fios de outro órgão público, onde subtraíram aproximadamente 100 metros de cabo ramal 2x16mm, que estavam sendo utilizados como extensão em uma obra no cemitério.

No estádio constatou se que danificaram um cadeado, de forma abri-lo forçadamente, tendo então acesso ao interior dos vestiários. Nas dependências arrancaram as fiações e interruptores. Também foram levados aproximadamente 40 metros de cabos 6mm.

De acordo com informações anônimas, várias pessoas relataram que viram um indivíduo carregando um rolo de cabos elétricos, e que o mesmo tomou sentido ao DPM e arremessou o rolo de fios por cima do portão no pátio da polícia.

Vale ressaltar, que o indivíduo é contumaz na prática delituosa de furto, pesando contra ele várias denúncias relatadas em diversas situações e boletins de ocorrências.

Quando a equipe retornou ao destacamento encontrou o rolo de fios elétricos e apurou a quantidade de 75 metros de fios 2x16mm, mesmo tipo de material furtado no cemitério.

