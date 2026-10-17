Ladrão invade escola e furta capacete em Bom Sucesso
Câmeras de segurança flagraram a ação do suspeito, que acessou o prédio por uma janela. Polícia faz buscas na região central
Um capacete foi furtado de dentro de uma instituição de ensino no centro de Bom Sucesso (PR), na noite desta sexta-feira (16). O crime aconteceu na Avenida Coronel Gabriel Jorge Franco e a Polícia Militar foi acionada por uma jovem de 18 anos, dona do objeto.
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De acordo com a polícia, as imagens do sistema de monitoramento da escola registraram como o crime aconteceu. Um homem aproveitou que uma parte do muro estava danificada para invadir o terreno. Em seguida, ele pulou a janela de uma sala de aula, pegou o capacete e fugiu.
Logo após confirmar o furto pelas câmeras, a equipe policial iniciou um patrulhamento pelas ruas do bairro na tentativa de encontrar o suspeito e recuperar o objeto. Apesar das buscas na região, ninguém foi localizado até o momento.
A vítima foi orientada pelos policiais sobre os próximos passos para o registro oficial e o andamento das investigações, que ficarão a cargo da Polícia Civil.