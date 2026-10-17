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CRIMINALIDADE

Ladrão invade escola e furta capacete em Bom Sucesso

Câmeras de segurança flagraram a ação do suspeito, que acessou o prédio por uma janela. Polícia faz buscas na região central

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ladrão invade escola e furta capacete em Bom Sucesso
Autor Ladrão pulou janela para acessar interior da escola - Foto: Freepik

Um capacete foi furtado de dentro de uma instituição de ensino no centro de Bom Sucesso (PR), na noite desta sexta-feira (16). O crime aconteceu na Avenida Coronel Gabriel Jorge Franco e a Polícia Militar foi acionada por uma jovem de 18 anos, dona do objeto.

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De acordo com a polícia, as imagens do sistema de monitoramento da escola registraram como o crime aconteceu. Um homem aproveitou que uma parte do muro estava danificada para invadir o terreno. Em seguida, ele pulou a janela de uma sala de aula, pegou o capacete e fugiu.

Logo após confirmar o furto pelas câmeras, a equipe policial iniciou um patrulhamento pelas ruas do bairro na tentativa de encontrar o suspeito e recuperar o objeto. Apesar das buscas na região, ninguém foi localizado até o momento.

A vítima foi orientada pelos policiais sobre os próximos passos para o registro oficial e o andamento das investigações, que ficarão a cargo da Polícia Civil.

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Bom Sucesso Escola Furto segurança
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