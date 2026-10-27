Ladrão invade empresa em Jardim Alegre e foge com R$ 300

Câmeras de segurança flagraram a ação do suspeito, que usava uma camisa xadrez; imagens foram entregues para a investigação

Uma empresa localizada na Avenida Matos Leão, na região central de Jardim Alegre, foi alvo de criminosos na noite de domingo (25). Um homem entrou no estabelecimento comercial e furtou R$ 300 em dinheiro.

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A Polícia Militar foi acionada na manhã desta segunda-feira (26) pelo responsável pelo local. Durante o atendimento, a vítima relatou o ocorrido e repassou aos policiais as imagens das câmeras de segurança que registraram o crime, que aconteceu por volta das 21h30 do dia anterior.

Através das gravações, foi possível observar detalhes do suspeito, que vestia uma camiseta xadrez com o desenho de uma cruz e a inscrição "fatal surf" nas costas.

A equipe policial orientou a vítima e registrou o boletim de ocorrência. O caso e as imagens em anexo foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Ivaiporã, que ficará responsável pelas investigações para tentar identificar e prender o autor do furto.