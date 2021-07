Ladrão invade e furta loja em São João do Ivaí

Da Redação

Uma loja localizada na Rua José Gonçalves Ávila foi alvo de furto na madrugada de segunda-feira (26), em São João do Ivaí.

No local, os policiais conversaram com o dono da loja que relatou ter sido informado por vizinhos do comércio que ouviram barulho vindo do local.

Foi feito buscas pela loja, mas ninguém foi localizado, o proprietário deu por falta de dois cascos de baterias que ficavam na parte dos fundos.

Diante dos fatos proprietário foi orientado. Os policiais também realizaram buscas pelo bairro, porém, não foi possível lograr êxito em localizar o autor do furto.