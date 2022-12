Ladrão invade casa em Ivaiporã para furtar um pacote de linguiça

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Em Ivaiporã no Centro-Norte do Paraná, a Polícia Militar (PM) registrou uma ocorrência inusitada no domingo (18), por volta das 19h30. Um ladrão invadiu uma casa na Av. Castelo Branco para furtar um pacote de linguiça.

continua após publicidade .

Conforme relatou a solicitante aos policiais que atenderam a ocorrência, ela saiu da residência por volta das 13 horas. Ao retornar encontrou os móveis e objetos todos revirados e percebeu que a janela da cozinha havia sido aberta.

- LEIA MAIS: Homem de 50 anos é esfaqueado em São João do Ivaí

continua após publicidade .

Até o momento em que a equipe policial esteve na residência, a vítima havia percebido que havia sido levado apenas um pacote de linguiça.

Câmeras de segurança da residência mostram que a ação criminosa aconteceu por volta das 17h20.

O autor seria um homem, alto, que trajava bermuda, camiseta e blusa escuras. Ele também estava de boné e carregava uma mochila nas costas.

A solicitante foi orientada das medidas cabíveis e na sequência os policiais realizaram diligências pela região, porém, o autor não foi localizado.

Siga o TNOnline no Google News