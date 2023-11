Ladrão invade casa em enquanto casal dormia e furta R$ 7 mil

Uma moradora de Jardim Alegre levou o maior susto ao acordar na madrugada e ver um indivíduo dentro da residência. Ele fugiu levando aproximadamente R$ 7 mil em dinheiro.

O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) no domingo (19), na Rua Ivaiporã. A guarnição foi acionada, por volta das 6 horas.

Ao chegarem no local os policiais foram informados que enquanto o casal estava dormindo por volta das 4 horas, a mulher ouviu o barulho de uma pessoa andando pelos cômodos da sua casa. Como estava deitada foi possível apenas visualizar que se tratava de um homem magro e alto e que estaria com um martelo na mão

A vítima também relatou aos agentes, que não foi a primeira vez que o indivíduo entrou em sua residência, porém nas demais ocasiões optou por não registrar boletim de ocorrência. Nas situações anteriores o autor teria levado algumas galinhas que a vítima criava.

No entanto, desta vez foi levado da residência, uma bolsa com dinheiro no valor de aproximadamente R$ 7 mil e um sapato novo do marido.

A mulher disse ainda que o autor chegou a embrulhar um televisor para levar, mas, após encontrar o dinheiro acabou desistindo. O telefone fixo da residência foi encontrado jogado no quintal.

A vítima não soube informar detalhes da característica do ladrão, porém disse aos policiais que alguns prédios da rua possuem câmeras de monitoramento que poderiam facilitar no reconhecimento do autor.

