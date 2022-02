Ladrão invade casa e furta R$ 2 mil em São João do Ivaí

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma moradora do Distrito de Santa Luzia do Alvorada em São João do Ivaí teve a casa invadida e furtada entre a segunda e terça-feira (15).

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) na terça-feira, a vítima relatou aos policiais que saiu no dia anterior por volta das 15 horas, ao retomar por volta das 16h30 de terça-feira, encontrou a porta da frente e a janela de um dos quartos arrombados.

Ainda segundo a vítima, o quarto estava todo revirado e deu falta do dinheiro que estava no local, aproximadamente R$ 2 mil.