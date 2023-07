Ladrão invade casa e furta notebook e videogame em Lunardelli

Siga o TNOnline no Google News

Entre a tarde de segunda e a madrugada desta terça-feira (11.07) , um criminoso invadiu uma residência na Av. Minas Gerais, em Lunardelli e levou um videogame e um notebook.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar registrado pela equipe RPA, o proprietário não estava na residência no momento do furto.

A vítima relatou que saiu para trabalhar por volta das 12h30 do dia anterior e voltou às 02h30 desta terça-feira.

Quando ele chegou em casa percebeu que haviam entrado possivelmente pela janela que estava trancada com cadeado. Foi furtado um notebook Lenovo cinza e um videogame XBOX 360.

Os policiais em posse das informações realizaram diligências pela cidade a fim de encontrar suspeitos. Porém, não foi logrado êxito, sendo a vítima orientada quanto às medidas cabíveis.

