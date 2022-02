Ladrão invade casa e agride moradora em Jardim Alegre

Da Redação

A equipe acionado via Copom para verificar situação de tentativa de roubo na manhã de quarta-feira (16), na Rua Pitanga em Jardim Alegre.

A vítima contou a Polícia Militar (PM), que assim que seu marido saiu para trabalhar ela se deparou com um indivíduo já dentro da residência. Ele trajava shorts vermelho camiseta branca, boné e mascara verde.

O ladrão então a puxou pelo braço tampando sua boca para que não gritasse, e passou a exigir R$ 100,00, arrastando-a até o quarto, inclusive rasgando sua camiseta.

No momento que a vítima conseguiu tirar a mão do indivíduo da sua boca e gritar, ele a agarrou pelo pescoço, e com violência, passou a bater sua cabeça contra o guarda-roupas, causando inclusive hematomas. Na sequência o bandido se evadiu do local não levando nenhum objeto ou dinheiro da residência.

Em posse das informações, equipe realizou diligências nas proximidades do local no intuito de localizar o possível autor, porém sem êxito.