A Polícia Militar (PM) registrou na tarde de domingo, um furto de residência no distrito de Ubaúna, no município de São João do Ivaí.

A vítima relatou aos policiais que atenderam a ocorrência, que por volta das 13 horas percebeu que o portão da casa estava entreaberto, bem como a porta de um depósito no fundo do quintal.

Ao verificar o depósito, notou que tinha sido furtado uma televisão da marca RCO de 32 polegadas, bem como seu um videogame Playstation 3.