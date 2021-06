Ladrão furta porco de chiqueiro em sitio de Rosário do Ivaí

Continua após publicidade

Uma propriedade rural na estrada rural Água do Engano em Rosário do Ivaí foi alvo de furto de suíno na madrugada de segunda-feira (7).

A ocorrência foi registrada no Destacamento da Polícia Militar, pela proprietária do sitio. Ela disse aos policiais, que na madrugada ouviu o barulho no chiqueiro, porém ficou com medo de sair para fora. Pela manhã, ao verificar sentiu a falta de um porco de aproximadamente 55 quilos, animal de cor malhada, preto com amarelo. Também encontrou no local, um martelo, possivelmente para abater o animal.

Diante dos fatos ela foi orientada, sendo confeccionado boletim e encaminhado para delegacia para as providências