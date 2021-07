Da Redação

Imagem ilustrativa

Um sitio na localidade de Alto Mirante, no município de Arapuã foi alvo de furto na madrugada da quarta-feira (28).

A Polícia Militar (PM) foi acionada e na propriedade em contato com o solicitante, ele relatou que ao amanhecer no momento em que fazer a ordenha, notou que a ordenhadeira marca Bosio havia sido furtada. Ele também notou alguns rastro e as mangueiras espalhadas.