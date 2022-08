Ladrão furta objetos de casa em construção, em Ivaiporã

Da Redação

Uma casa em construção foi alvo de ladrão na Rua Mem de Sá, em Ivaiporã. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) na manhã de segunda-feira (8), por volta das 9h30.

A equipe em patrulhamento em patrulhamento pela Rua Mem de Sá foi abordada por uma pessoa em um Gol branco que relatou que um cidadão vestindo blusa vermelha e calça vermelha, teria furtado sua residência que estava em construção.

De posse das informações foi realizado o patrulhamento, porém sem êxito.Logo após, a equipe se deslocou ao endereço do furto, e conversou com a proprietária. Na ação o indivíduo levou: uma serra mármore da Still, uma extensão de fio e um tesourão.

Foram repassadas as informações a outras equipes, realizado novos patrulhamentos, porém sem êxito, por fim, foi confeccionado o boletim de ocorrência para as demais medidas cabíveis.

