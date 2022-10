Ladrão furta motos do destacamento da PM em Cambira; quadrilha é presa

Da Redação

PM de Cambira trabalhou na operação durante toda a segunda (10)

Cinco homens foram presos e dois menores foram apreendidos nesta segunda-feira (10), durante operação da Polícia Militar (PM), de Cambira, que apreendeu duas motocicletas furtadas de dentro do próprio destacamento policial na madrugada deste domingo (9). Além dos veículos, os policiais localizaram um Chevrolet Corsa recheado de ferramentas, armas e porções de maconha com a quadrilha.

continua após publicidade .

Conforme a PM, a ação começou na noite de domingo (9), quando um jovem foi visto empinando uma moto no centro da cidade e recebeu voz de abordagem. Como o veículo tinha pendências administrativas, foi encaminhado para o pátio da PM. "Durante a madrugada, o jovem e sua namorada, que é menor e foi apreendida, foram até o pátio e furtaram a moto citada e também outra motocicleta que estava no local", explica o sargento Vecchi, da PM.

-LEIA MAIS: PM prende suspeito de furto de bicicleta em Faxinal

continua após publicidade .

Na manhã desta segunda-feira (10), a equipe observou que os veículos não estavam mais no destacamento e resolveu ir até a casa do dono da moto apreendida. "Quando chegamos na residência, começamos a desenrolar a história. No local, encontramos a moto apreendida no domingo toda desmontada, o carro com as ferramentas, como máquina de cortar grama, televisão e as armas, duas espingardas e um garruchão. Mais tarde, ainda localizamos porções de maconha com os envolvidos", complementa.

O sargento avalia a situação como ousada e oportunista. "Invadir uma unidade policial é muita audácia. Se eles fizeram isso neste local, imagina o que fariam com as pessoas de bem. Além disso, o grupo aproveitou o momento em que estamos atendendo também outra cidade. Todos os envolvidos ficarão à disposição da justiça", reforça.

De acordo com o sargento, as sete pessoas foram levadas para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana.

continua após publicidade .

Veja:

null - Vídeo por: tnonline





Siga o TNOnline no Google News