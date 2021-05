Ladrão furta máquinas agrícolas em sitio de Jardim Alegre

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um sitio localizado nas proximidades da Placa do Luar, distrito de Jardim Alegre foi alvo de furto, foram levados do local máquinas agrícolas e uma mochila contendo documentos pessoais e dinheiro. O boletim de ocorrência foi registrado na manhã de segunda-feira (10), no Destacamento da Polícia Militar (DPM).

O dono do sítio relatou que chegou a propriedade pela manhã e encontrou a porta do galpão aberta. Foi dado falta de uma máquina roçadeira da marca Still, uma derriçadeira de café branca e uma bomba Jacto azul.

Mais tarde, em patrulhamento pela marginal da rodovia PR466, no distrito de Placa do Luar, a equipe foi acionada novamente pela a vítima.

Ele informou que a tarde deixou uma mochila com carteira com RG, Carteira de habilitação, celular a quantia de R$ 20,00 na residência localizada no sitio e quando retornou a mochila havia sido furtada.