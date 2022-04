Da Redação

Ladrão furta mandiocas e deixa bilhete: "Que Jesus abençoe"

Um morador do Residencial Paulo Lopes Dias, no município de São João do Ivaí, no norte do Paraná, chamou a Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira (18), e denunciou o furto de mandiocas, mas o que chama atenção, é que o autor do crime deixou um bilhete no local.

continua após publicidade .

O dono do local entrou em contato com o Canal HP e enviou uma foto do bilhete, onde estava escrito: "Que Jesus abençoe".

De acordo com o morador do terreno, quando o responsável pela horta foi até o local, se deparou com alguns pés arrancados e com o bilhete no chão.

continua após publicidade .

"Este pode ser o caso de uma pessoa passando necessidade, sendo muitas vezes um trabalhador. O que chamou atenção mesmo é que teve a delicadeza de agradecer”, disse o trabalhador.