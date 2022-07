Ladrão furta fios de padrão de energia de residência, em Lunardelli

Da Redação

Por volta das 12h25, um morador de Lunardelli chamou a Polícia Militar para atender uma ocorrência de furto em sua residência.

A vítima relatou que saiu de casa por volta das 12 horas, pouco depois retornou e se deparou com uma pessoa furtando fio do padrão de energia. Ao entrar em contato com a polícia, o autor se evadiu levando os fios de energia.

Perguntado para a vítima se conhecia o autor, ele disse que seria uma pessoa conhecida, e que residia perto de uma creche, não sabendo informar a residência exata.

Disse ainda ,que o autor faz uso de entorpecentes e estaria trajando shorts, camiseta vermelha e boné.

Do local foram furtados 100 metros de fio dez milímetros. Diante do fato foram realizadas rondas pelas localidades, mas sem êxito em localizar o autor.

