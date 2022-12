Ladrão furta fios de cobre da estação da Sanepar de Grandes Rios

Da Redação

A equipe da Polícia Militar foi acionada, por volta das 17 horas, no sábado (24), para atender um caso de furto na estação de tratamento da Sanepar, em Grandes Rios.

O furto segundo o solicitante, funcionário da Sanepar foi na estação de tratamento 02 que fica localizado na Rua Amazonas.

Ele relatou aos policiais, que foi ao local verificar o motivo da falta de água em parte da cidade de Grandes Rios.

Na estação de tratamento, o funcionário de imediato observou que a corrente com o cadeado do portão foi cortada.

Foram furtados do local os cabos de cobre que levam energia para as bombas de tratamento. Foi cortado do disjuntor até o poste de energia, totalizando aproximadamente 20 metros de cabo.

Ele relatou ainda que até às 22 horas do dia anterior tudo estava funcionando normalmente e que o furto teria ocorrido após esse horário.

O mesmo foi orientado e o B.O.U encaminhado para a Delegacia de Polícia de Grandes Rios.

